На первый год курортный сбор составит максимум 50 рублей — Макаров

Москва, , 11:12 — REGNUM На первый год эксперимента курортный сбор составит 50 рублей с человека в день. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«С учетом того, что большинство людей не предлагает менять максимальную ставку 100 рублей, мы предложили бы согласиться с теми коллегами, которые предлагают на первый год ограничится максимальной планкой 50 рублей. И в первый год применения закона установить, что он не может быть установлен в размере более 50 рублей», — сказал парламентарий.

Регионы также получат возможность устанавливать льготы по оплате сбора.

Правительство считает, что эксперимент с курортным сбором должен продлиться 5 лет и начаться 1 января 2018 года. Если проект будет успешным, сбор может появиться во всех субъектах РФ.

В Госдуме считают, что закон должен вступить в силу не ранее мая 2018 года.

Правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне. Предполагается, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор. Его введение будет способствовать развитию курортной инфраструктуры, считают в правительстве.

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