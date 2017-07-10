От 0 до 100: В Госдуме обсудят курортный сбор

Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 10 июля, в Госдуме пройдут парламентские слушания по вопросу введения в регионах РФ курортного сбора, сообщает ИА REGNUM.

Правительственный законопроект о проведении в некоторых регионах страны эксперимента в виде введения курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне. Предполагается, что в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор. Ее введение будет способствовать развитию курортной инфраструктуры, считают в правительстве.

Ставка сбора, по мнению авторов законопроекта, должна составлять не более 100 рублей в сутки с каждого отдыхающего, который проведет в одном из обозначенных регионов более 24 часов. При этом, ставка может изменяться (в том числе и до 0 рублей) в зависимости от значения курорта, продолжительности отдыха и сезона.

Правительство считает, что эксперимент с курортным сбором должен продлиться 5 лет и начаться 1 января 2018 года. Если проект будет успешным, сбор может появиться во всех субъектах РФ.

Вопросы к эккперименту

В ходе рассмотрения документа в первом чтении профильный комитет Госдумы и остальные депутаты отметили необходимость доработать законопроект ко второму чтению. В частности, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») назвал документ «безграмотным». По его словам, правительство хочет переложить на региональные бюджеты вопрос финансирования эксперимента, но при этом законопроект не уточняет, имеют ли местные власти право отказаться от участия в проекте.

Кроме того, в документе не прописана ответственность граждан, которые не будут уплачивать взнос. Вызывает вопросы у депутатов величина сбора, а также необходимость пятилетнего периода для проведения эксперимента. Как ранее отмечали в Совете Федерации, для пилотного запуска курортного сбора может быть достаточно и двух лет.

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Позвать регионы

Все эти вопросы должны быть обсуждены и решены в ходе парламентских слушаний, заявил в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин. Кроме того, по его словам, депутатам также предстоит решить, какой процент от сбора будет зачисляться в региональные бюджеты. К участию в обсуждении спикер предложил пригласить в том числе и представителей регионов.

«Я бы просил представителей «Единой России» и депутатов, избранных от территорий, давайте определимся, чтобы прошли по этим вопросам слушания с приглашениям и представителей территорий, и мэров, и представителей бизнеса… и ко второму чтению выйти на сбалансированную позицию», — заявлял ранее Володин.

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Регионы задумались

Два региона РФ — республики Дагестан и Ингушетия — уже направили в Госдуму отрицательные заключения на законопроект. Между тем, непосредственные участники эксперимента высказались за его проведение.

«Мы поддерживаем, чтобы был курортный сбор. Риски есть, мы тоже очень переживаем, но 50% работы, которую мы делаем для привлечения туристов, ложится на главные муниципальные образования», — заявил в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении глава города Сочи Анатолий Пахомов.

О желании принять участие в проекте также заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Мы хотели бы стать пилотной зоной по курортному сбору, если он будет введен», — заявил Руденя в рамках национального туристского форума «Реки России».

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