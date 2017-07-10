Региональные общественные советы проследят за курортным сбором

Москва, , 12:28 — REGNUM Законопроект о проведении курортного сбора в качестве эксперимента должен подразумевать создание в каждом из четырех регионов-участников проекта, специального общественного совета, который возьмет на себя вопрос контроля средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе парламентских слушаний 10 июля.

«В каждом регионе должен быть создан общественный совет, куда войдут представители — я думаю, что это будет и туриндустрия, и санатории, общественные деятели. Функциями данного общественного совета будет контроль за целевым расходованием средств и проведение мониторинга», — отметил Макаров.

Помимо этого, по его словам, к закону надо будет в будущем принять большое количество нормативных актов — как на федеральном, так и на муниципальном уровне. Этот вопросе также ляжет в обязанности общественного совета.

«Именно этот совет будет анализировать, давать оценку и готовить предложения по подготовке законодательных актов регионов, нормативных актов муниципалитетов и договоров между муниципалитетами и регионами», — считает Макаров.

По его словам, такие договоры придется заключать в любом случае, поскольку на территории муниципалитетов находятся учреждения с разной формой собственности.

«Даже передавая средства от сбора целиком на муниципальный уровень без таких договоров не обойтись», — заявил Макаров.

В Госдуме проходят парламентские слушания по вопросу введения курортного сбора в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Крыму. Законопроект с такой инициативой внесло в Госдуму правительство. Депутаты уже приняли документ в первом чтении, но отметили, что ко второму его необходимо существенно доработать. Основные поправки к правительственной инициативе будут сформулированы по итогам парламентских слушаний.

Читайте ранее в этом сюжете: Курортный сбор предлагается вывести из межбюджетных отношений