«Курортный сбор нужно было принять вчера»

Ставрополь, , 13:52 — REGNUM Курортный сбор регионам крайне необходим, об этом заявил заместитель председателя городской думы города-курорта Кисловодск Ставпропольского края Павел Нерсесянц 10 июля на парламентских слушаниях в Госдуме по вопросу введения курортного сбора.

Депутат попросил принять этот закон как можно скорее: «Сегодня содержать курортную зону очень тяжело. Откладывать можно бесконечно, но этот закон нужен уже сегодня, он нужен был вчера».

По словам Нерсесянца, сегодня город собирает лишь 25% собственных доходов, а дворников в городе в 10 раз меньше, чем необходимо, на 1,3 тыс. га лесов — лишь два лесника. При этом в случае введения сбора власти Кисловодска планируют получать до 300 млн рублей дополнительно.

Губернатор Ставрополья, который также ранее выступал с докладом, подчеркнул, что Кисловодск, ежегодно принимает гостей в четыре раза больше численности жителей города, и иных доходов, кроме земельного налога и НДФЛ, города-курорты просто не могут иметь.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о проведении в ряде регионов РФ эксперимента по введению курортного сбора Госдума приняла в первом чтении в июне. Курортный сбор предлагается ввести в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях появится новый сбор. Согласно законопроекту, максимальная ставка составит 100 рублей в сутки с человека, в Госдуме настаивают на том, что платеж должен быть на первый год эксперимента должен быть зафиксирован в размере максимум 50 рублей.

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