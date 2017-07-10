В Госдуме предложили перенести курортный сбор на май 2018 года

Москва, , 13:05 — REGNUM Реальное введение пилотного курортного сбора в четырех регионах РФ нужно перенести с на 1 мая 2018 года, при этом сам закон вступит в силу в день его опубликования. Об этом в ходе парламентских слушаний в Госдуме заявил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля.

«Предлагаем сделать следующим образом: вступление в силу закона и введение его в действие разнести. Предполагается, что законодательные акты субъектов, принимаемые ими законы, не могут их ввести раньше 1 мая 2018 года», — объяснил Макаров.

Таким образом, по его словам, у депутатов и регионов фактически появляется год для того, чтобы обсудить нормы, которые будут приняты федеральным законом, вопросы о том, как будет формироваться региональное законодательство и нормативные акты.

Как отметил Макаров, к решению перенести на полгода срок введения курортного сбора профильный комитет пришел после изучения замечаний Общественной палаты. В них указывается, что основная проблема этого закона в том, что он не был подробно обсужден с общественностью и деловыми кругами.

«Общественная палата считает необходимым, чтобы законодательные акты, которые предстоит принять региональным законодательным собрания, и муниципальные документы, должны пройти процедуру обсуждения. Тогда люди его нормально воспримут. Мы согласились с таким подходом», — объяснил Макаров.

Кроме того, по словам депутата, в профильный комитет также поступали предложения ввести экспериментальный курортный сбор не на пять лет, как предлагает законопроект сегодня, а на два года. Однако Макаров не уточнил, рассматривает ли профильный комитет такую возможность.

Парламентские слушания по введению пилотного курортного сбора в некоторых регионах РФ проходят в Госдуме 10 июля. Правительственный законопроект, предлагающий такой эксперимент, депутаты приняли в первом чтении в июне. Предполагается, что в проекте будут участвовать Крым, а также Алтайский, Ставропольский и Краснодарский край. По итогам парламентских слушаний профильный комитет планирует определиться с поправками к документу ко второму чтению.