Муниципальным бюджетам предлагают 70% от курортного сбора

Москва, , 11:47 — REGNUM В региональные бюджеты в первый год проведения эксперимента с курортным сбором поступит 30% от собранных средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом заявил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе парламентских слушаний.

«Первое предложение комитета — в первый год установить, что в муниципальные бюджета будет зачисляться 70%, а в региональные — 30%», — сообщил Макаров.

По его словам, такая мера необходима, поскольку регионам предстоит провести большую организационную работу по введению нового сбора, отметил депутат.

«Со второго года проведения эксперимента мы предлагаем все 100% поступающих средств зачислять в муниципальный бюджет», — заявил Макаров.

По его словам, практика зачисления средств сбора в муниципальный бюджет соответствует международному опыту в вопросе курортных или туристических сборов.

«Везде этот сбор является муниципальным и все средства от этого сбора зачисляются в муниципалитеты», — отметил депутат.

В Госдуме 10 июля проходят парламентские слушания по вопросу введения в некоторых регионах РФ курортного сбора в качестве эксперимента. С подобной инициативой выступило правительство. Планируется, что в эксперименте будут участвовать Крым, а также Алтайский, Ставропольский и Краснодарский край. Депутаты поддержали предложение правительства и приняли законопроект в первом чтении в июне. Однако профильный комитет тогда отмечал, что ко второму чтению документ необходимо доработать. По итогам парламентских слушаний депутаты планируют определиться, какие именно поправки необходимо внести в законопроект.

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