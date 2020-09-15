Ямусукро, , 10:11 — REGNUM Конституционный суд Кот-д'Ивуара не допустил бывшего президента страны Лорана Гбагбо и бывшего премьер-министра Гийома Соро до участия в президентских выборах в следующем месяце. Об этом сообщает BBC Africa.

Ранее в Избирательной комиссии заявили, что любой человек, имеющий судимость, не будет допущен до выборов.

Напомним, что в прошлом месяце в нескольких городах страны вспыхнули протесты из-за решения президента Алассана Уаттары баллотироваться на третий срок, что запрещено Конституцией Кот-д'Ивуара.

Пятнадцать человек погибли в ходе протестов с тех пор, как он заявил о намерении баллотироваться на очередной срок.

Он принял это решение после того, как выдвинутый правящей партией кандидат скоропостижно скончался в июле.