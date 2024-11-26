Санкт-Петербург, 26 ноября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 13-летний уроженец Узбекистана избил школьника за то, что тот попытался объяснить ему правила онлайн-игры на русском языке. Мигрант ничего не понял и ударил мальчика по лицу с ноги, сообщила ИА Регнум мать пострадавшего. Также женщина заявила, что они с сыном простили мигранта, и он даже остался учиться в школе. Но парень не исправился и спустя месяц опять принялся за старое.

Кадр из видео

Инцидент произошел еще в ноябре 2023 года, однако известно о нём стало только на прошлой неделе, когда в сети завирусилось видео из одной из школ Санкт-Петербурга. На нём 13-летний Хуршед с силой пинает ногой в лицо 14-летнего Артема, после чего бьет школьника рукой по лицу и убегает. Всё происходит во время перемены в коридоре средней школы Красносельского района города.

Видео вызвало общественный резонанс, к расследованию подключилась местная полиция, которая возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Также происшествие взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Журналистам ИА Регнум удалось разыскать пострадавшего школьника Артема и его маму Дарью. Женщина рассказала, что причиной конфликта между детьми стало незнание мигрантом русского языка. По словам Дарьи, в тот день её сын по-дружески посоветовал знакомому по школе мальчику Хуршеду популярную среди подростков игру.

«Мой сын на русском языке попытался рассказать Хуршеду про популярную у подростков игру «Standoff 2». Хуршед очень плохо разговаривает по-русски и попросту не понял, что говорит мой сын. Он оскорбился, решив что Артем обозвал его и, по всей видимости, разозлился и решил вот так вот отомстить», — рассказала женщина.

Сам Артем в разговоре с журналистами уточнил, что Хуршед в то время играл в «PUBG: Battlegrounds» — другую популярную у школьников онлайн-игру. Артем решил по-дружески посоветовать знакомому новую игру-стрелялку, но Хуршед не смог разобрать русских слов, разозлился и ударил ногой в лицо.

Администрация школы оперативно узнала о случившемся и вызвала подростов и их родителей на разговор.

«Хуршеда воспитывает только мама, папы у него нет. Ни сам мальчик, ни его мама по-русски толком не говорят и не понимают. На тот разговор специально приглашали женщину-переводчика, которая объяснила семье, что от них хотят. Хуршед извинялся, плакал, обещал, что больше так не будет. Его мама тоже умоляла о прощении для сына. Мы сжалились, решили не писать заявление в полицию, тем более что у Артема не было каких-либо сильных повреждений. Приняли их извинения и решили, что на этом конфликт исчерпан», — рассказала ИА Регнум мама пострадавшего школьника.

Дарья отдельно подчеркнула, что весь конфликт произошел из-за незнания русского языка ребенком-мигрантом. По её мнению, проблема имеет масштабный характер и затронула не только её сына.

При этом выяснилось, что Хуршеда не стали исключать из школы после избиения Артема. Ранее петербургские СМИ со ссылкой на директора школы Олега Марфина писали, что агрессивного подростка якобы отчислили из школы после случившегося и его семья была депортирована из России. Однако выяснилось, что парня простили и позволили ему учиться дальше. Второй шанс на пользу Хуршеду не пошел, парень не исправился и снова взялся за старое.

«После того случая Хуршед остался в школе и проучился до лета 2024 года, закончил учебный год. За эти полгода он бил еще нескольких детей. Летом он напал на мою знакомую девочку. Они гуляли в одной компании и зашли в подъезд к кому-то в гости. В какой-то момент Хуршед забежал в лифт, где стояла Марина и пнул ей со всей силы ногой в живот. На вопрос, зачем он это сделал, Хуршед ответил, что ему показалось это крутым», — рассказал Артем.

По словам ребенка, только после случая с избиением девочки мать Хуршеда поняла, что сыну могут грозить серьезные проблемы с законом, и решила отправить ребенка на родину в Узбекистан. При этом, по некоторым данным, сама женщина вернулась в Россию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 25 ноября в Госдуму внесли законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Законопроект предусматривает обязательное тестирование для таких детей перед зачислением в школы. Порядок проведения проверки знаний устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.