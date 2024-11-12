Нижние Серги, Свердловская область, 12 ноября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Подростка избившего школьницу в Свердловской области не будут исключать из школы и отстранять от занятий 15-летнего Гаяза Т. (имя изменено) тоже не станут. Об этом в разговоре с журналистами ИА Регнум заявила директор школы Марина Тараева.

кадр из видео

«На данный момент у нас нет оснований его отстранять. Мы на данный момент ждем завершения следственных мероприятий», — подчеркнула Тараева.

Ранее 12 ноября соцсети и СМИ облетело видео, на котором запечатлено как подросток на перемене разгоняется в коридоре и, подпрыгивая, ударяет ногой в грудь ровеснице.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3928947" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Урале школьник с разбега ударил девочку ногой в грудь

По словам директора, после случившегося в школе якобы предприняли все необходимые в таких случаях действия: на место были вызваны полиция и представители подразделения по делам несовершеннолетних. Кроме того, в учебном заведении провели работу со школьниками и родителями.

«Профилактические мероприятия были проведены в полном объёме. И с родителями, и с детьми, и внутри класса, и внутри всей школы. Расследование было проведено», — отметила директор в разговоре с ИА Регнум.

Сам инцидент произошёл 11 ноября в одной из общеобразовательных школ города Нижние Серги. 15-летний Гаяз Т. с разбега ударил ногой в грудь ученицу, которая стояла около окна в школьном коридоре. Все произошедшее снимали на видео товарищи Гаяза. Видеозапись попала в интернет и вызвала возмущение. Вскоре Следственный комитет начал проверку по факту случившегося, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ход расследования резонансного дела под личный контроль.