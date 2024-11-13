Екатеринбург, 13 ноября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Подросток, который ногой в грудь ударил школьницу в Свердловской области, регулярно издевался над пострадавшей девочкой. Ранее Гаяз (имя изменено) уже поднимал руку на Машу (имя изменено), оскорблял, унижал и даже плевался в неё. Об этом ИА Регнум рассказали друзья пострадавшей.

Кадр из видео

«Это не первый раз, когда Гаяз издевался над Машей. Чего он только с ней не делал! Он её гнобил, он в неё харкал. Это продолжается уже очень давно», — поделилась подруга пострадавшей девочки.

По её словам, сейчас Маша чувствует себя подавлено, она перестала приходить в школу, но на вопросы подруг отвечает, что «чувствует себя нормально». Однако подруги уверены, что девочка просто храбрится.

«Она держится, но видно, что ей плохо. Сказала, что после уроков поедут с родителями на рентген, чтобы исключить переломы и внутренние травмы. Пока неизвестно, какие последствия для здоровья будут после такого удара», — отметили подруги школьницы.

15-летний Гаяз тоже на уроках не появляется. После того, как в понедельник, 11 ноября, он с разбега ударил ногой в грудь Машу, в школе больше не появлялся. При этом знакомые Гаяза сообщили, что парень осознал, что попал в серьёзные неприятности и даже попытался оправдаться и переложить вину на пострадавшую. Гаяз просил своего друга опубликовать в Сети оправдательную записку, в которой утверждал, что это именно Маша спровоцировала его на агрессию: девочка, якобы, систематически издевалась и оскорбляла его.

В такую версию не поверил даже друг Гаяза и отказался помогать ему.

Как удалось выяснить журналистам ИА Регнум, 15-летний Гаяз воспитывается в полной семьей. Его отец, 42-летний Рашид Т. (имя изменено) работает водителем, а 41-летняя мать Наталья Т. (имя изменено) — домохозяйка. Женщина ведёт свой блог в TikTok, где выкладывает видео юмористического характера.

В настоящее время по факту нападения Гаяза на одноклассницу Следственный комитет начал проверку, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ).

Директор учебного заведения, где произошло избиение школьницы, в разговоре с ИА Регнум заявила, что не видит причин отстранять Гаяза от занятий.