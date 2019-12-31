Ростов-на-Дону, , 14:36 — REGNUM Массовыми арестами чиновников Ростовская область в 2019 году прогремела на всю страну. С начала года на Дону произошло как минимум 14 задержаний госслужащих различного ранга. О самых громких из них — в кратком обзоре ИА REGNUM.

В феврале 2019 года стало известно о задержании трёх главных архитекторов — Ростовской области, Ростова-на-Дону и Мартыновского района. Алексей Полянский, Роман Илюгин и Александр Корчига стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий. В настоящее время точка поставлена только в уголовном деле в отношении районного архитектора. Мартыновский районный суд признал Корчигу виновным в превышении должностных полномочий и назначил чиновнику штраф в размере 50 тыс. рублей за нарушение жилищных прав детей-сирот. Дело в отношении Илюгина в конце 2019 года передано новому судье. О ходе расследования уголовного дела в отношении Полянского пока ничего не известно.

Весной 2019 года по так называемому «делу о золотом песке для «Ростов-Арены» был задержан бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов. Его также подозревают в злоупотреблении полномочиями. Позже по этому же делу был задержан заместитель донского губернатора Сергей Сидаш. Оба предполагаемых участника подмены строительного материала для стадиона, которая привела к хищению 223 млн рублей, находятся под домашним арестом.

В мае 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову, которая исполняла обязанности руководителя ведомства. Ленинский районный суд вернул материалы уголовного дела следователям. Фигурантка уголовного дела находится под домашним арестом.

Ещё одним громким задержанием стал арест по подозрению в получении взятки в особо крупном размере главы города Новочеркасска Игоря Зюзина. По версии следствия, чиновник в 2017 году получил взятку, превышающую 2,6 млн рублей. На время следствия Зюзин находится в СИЗО. В отставку с поста сити-менеджера Новочеркасска он подал досрочно.

В конце ноября 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий была задержана министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Вместе с ней по делу о нарушениях при проведении госзакупок проходит её заместитель Сергей Беседовский. Чиновницу суд отправил под домашний арест, второй фигурант помещён в следственный изолятор.

В канун Нового года силовики нагрянули к руководителю пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой. Её также подозревают в превышении должностных полномочий. Предполагается, что руководитель управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ нарушила закон при проведении торгов на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности городской власти. Ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко не исключил, что Давыдова на работу не вернётся.