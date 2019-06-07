Нарушение прав сирот обошлось ростовскому архитектору в 50 тыс. рублей

Ростов-на-Дону, , 12:07 — REGNUM Мартыновский районный суд (Ростовская область) вынес слишком мягкий приговор главному архитектору района, который признан виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, решение о назначении чиновнику штрафа в размере 50 тыс. рублей за нарушении жилищных прав детей-сирот будет обжаловано.

Главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига стал одним из трёх главных архитекторов в Ростовской области, задержанных в феврале 2019 года. Чиновник стал фигурантом уголовного дела по итогам прокурорской проверки. Инспекция надзорного ведомства выявила, что на выделенном под строительство жилья для детей-сирот земельном участке в слободе Большая Мартыновка нет подключения к электрическим сетям. Несмотря на то, что Корчига был осведомлён об этом, он выдал разрешение застройщику на проведение работ.

В связи с отсутствием коммуникаций строительная компания не смогла завершить строительство многоквартирного дома, в следствие чего были нарушены жилищные права 16 детей-сирот.

Фигурант уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») признан виновным. Суд назначил ему наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей.

«Решение суда будет обжаловано прокуратурой Мартыновского района в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания», — уточнили в надзорном ведомстве.

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