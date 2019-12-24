Ростов-на-Дону, , 08:12 — REGNUM Ростовские власти планируют заняться поиском нового пресс-секретаря. Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко считает, что у следователей были основания для ареста его подчинённой Марии Давыдовой, возглавляющей в настоящее время пресс-службу городской администрации.

«В данном случае оценку давал суд. Значит, у суда есть такие материалы, которые позволяют принимать такие жёсткие меры», — цитирует главу администрации портал 1rnd.ru.

По его словам, в ближайшее время начнётся поиск кандидатур на должность руководителя управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Логвиненко отмечал, что нареканий к работе Марии Давыдовой у него не было. Силовики задержали главу пресс-службы ростовской мэрии утром 19 декабря 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Ленинский районный суд отправил Давыдову под домашний арест до 17 февраля 2020 года. Сторона защиты обжалует меру пресечения.

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