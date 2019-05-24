Руководителя УФНС РФ по Ростовской области отправили в СИЗО

Ростов-на-Дону, , 23:41 — REGNUM Заместитель начальника УФНС России по Ростовской области Ирина Александрова (она же фактически руководитель службы) арестована. Ближайшие 1,5 месяца госслужащая проведёт в следственном изоляторе.

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О том, что Александрова отправлена в СИЗО, сообщил Telegram-канал «Выстрел в голову». Меру пресечения подозреваемой по делу о превышении должностных полномочий избрал Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Здесь ранее рассматривались (и были удовлетворены) ходатайства следователей об аресте бывшего министра строительства Ростовской области Николая Безуглова, заместителя ростовского губернатора Сергея Сидаша.

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ИА REGNUM ранее сообщало, что ростовские силовики сегодня, 24 мая, нагрянули с обыском в дом и рабочий кабинет заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирины Александровой. Госслужащую задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

«Александрова, несмотря на выявление нижестоящими налоговыми инспекциями преступной схемы необоснованного возмещения НДС, отменила решение об отказе в возмещении НДС в адрес компании ООО «ДИС» в сумме 21 млн рублей, это привело к хищению бюджетных средств в этой же сумме», — цитирует источник в правоохранительных органах Telegram-канал «Ростов № 1».

ИА REGNUM отмечает, что официальных комментариев со стороны силовых структур по данному делу пока ещё не поступало.

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