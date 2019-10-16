Новочеркасск, Ростовская область, , 11:43 — REGNUM Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено против главы города Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба Следственного комитета СКР.

По версии следствия, действующий глава новочеркасской городской администрации в 2017 году получил взятку, превышающую 2,6 млн рублей, от директора коммерческой организации. Зюзин в тот момент был главой города Зверево и сговорился о совершении корррупционного преступления со своим заместителем.

Замглавы города была ранее приговорена за это преступление (ч. 6 ст. 290 УК РФ) к длительному сроку лишения свободы. Своего сообщника она изобличила в показаниях.

«В ближайшее время Зюзину будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение», — отметили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании главы Новочеркасска стало известно вечером 15 октября.

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