Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM Бывший министр строительства. архитектуры и территориального строительства Ростовской области Николай Безуглов останется под домашним арестом до конца января 2020 года. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

ИА REGNUM напоминает, что бывший чиновник облправительства в марте 2019 года стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Предполагается участие Безуглова в подмене строительного материала для «Ростов Арены». В частности, вместо крупнозернистого песка в процессе был использован мелкий. Разница в стоимости между материалами превысила 223 млн рублей.

Ранее ростовский суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста ещё одному фигуранту дела — заместителю губернатора Ростовской области Сергею Сидашу.

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