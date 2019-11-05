В Омске 6−7 ноября 2019 года состоится XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тема форума — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

Откроется масштабное мероприятие выставкой высоких технологий, посвящённой экспортному потенциалу России и Казахстана. Также запланированы различные панельные сессии. Впервые в программе саммита — форум молодежных лидеров России и Казахстана.

Планируется, что 7 ноября в работе форума межрегионального сотрудничества примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.