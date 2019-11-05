6 Ноября
6:20
Встреча Путина и Токаева в Омске запланирована на 7 ноября
На 7 ноября в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран запланирована встреча президента РоссииВладимира Путинаи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
6:03
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартует в Омске
В Омске 6 ноября стартовал XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке Фонда Росконгресс.