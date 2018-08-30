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Путин получил от омичей «царский» подарок

Общество

Главе государства в Омске подарили гравюру, на которой изображён весь род Романовых

Путин получил от омичей «царский» подарок
Иллюстрация: Omskportal.ru
Владимир Путин в Омске, 28 августа 2018 года

Омск, 30 августа 2018, 08:10 — REGNUM  Стало известно, что подарили президенту РФ Владимиру Путину в Омске.

Врио губернатора Омской области Александр Бурков в программе «Власть. Прямой разговор» на 12 канале рассказал, что Путин получил в подарок от омичей необычную гравюру.

«Мы сделали подарок от Омской области президенту — гравюру нашего микроминиатюриста Анатолия Коненко, где изображён весь род Романовых. Если вы помните, именно при первом Романове — Михаиле Фёдоровиче — велась речь об открытии Омска», — подчеркнул врио губернатора Бурков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин побывал с рабочей поездкой в Омске 28 августа. Он прогулялся по историческому центру города, пообщался с омичами, сделал с ними совместное фото, расписался в дневниках школьников.

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Также глава государства провёл в Омске совещание по социально экономическим вопросам и встречу с Александром Бурковым.

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