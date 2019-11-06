Омск, 6 ноября 2019, 12:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 7 ноября посетит город Омск, где проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщает сайт Кремля.
Также в Омск прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Тема российско-казахстанского форума — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».
Уточняется, что главы государств проведут отдельную встречу, на которой обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня».
Читайте также: «Для Омской области Казахстан имеет ключевое значение»: Бурков
Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартовал в Омске 6 ноября.
Читайте также: Россия и Казахстан: приграничное сотрудничество — трансляция