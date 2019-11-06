Омск, 6 ноября 2019, 12:45 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 7 ноября посетит город Омск, где проходит XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщает сайт Кремля.

Также в Омск прибудет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Тема российско-казахстанского форума — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

Уточняется, что главы государств проведут отдельную встречу, на которой обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня».

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Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартовал в Омске 6 ноября.

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