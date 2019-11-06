Омск, , 03:08 — REGNUM В Омске 6−7 ноября пройдёт XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Тема форума, стартующего 6 ноября, — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества», сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области.

Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана при поддержке Фонда Росконгресс.

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На 6 ноября запланированы различные панельные сессии. Кроме того, впервые в программу саммита включено такое отдельное мероприятие как форум молодёжных лидеров России и Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября ожидается встреча в рамках форума президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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