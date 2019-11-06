Омск, , 12:44 — REGNUM Руководитель блока развития филиала Национальной компании «Казахстан темир жолы» (КТЖ) Нурбол Нургалиев отказался отвечать на вопрос о проблемах оптимизации численности работников в 2020—2021 годах. Об этом руководитель КТЖ заявил 6 ноября на XVI vмежрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана.

В рамках форума прошла пленарная сессия «Казахстан и Россия: цифровая трансформация». Нургалиеву был задан вопрос о том, какой процент работников попадет под оптимизацию. «Я бы не хотел на этот вопрос отвечать, так как это вызовет определенные последствия», — сказал Нургалиев.

На пленарной сессии Нургалиев рассказал о внедрение информационных технологий в работу КТЖ. Один из слушателей отметил, что этот процесс приводит к сокращению числа работников. В ответ руководитель КТЖ сказал, что в настоящее время компания проводит политику переобучения высвободившихся работников и их трудоустройства.

Нургалиев отметил, что в КТЖ работает 130 тыс. работников. «Мы все прекрасно понимаем, что мы идем к оптимизации численности людей, — сказал он. — Основные наши решения, которые подводят к оптимизации численности пройдут в 2020—2021 годах».

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит XVI vмежрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. Бывший министр труда и социальной защиты Казахстана Мадина Абылкасымова 28 сентября 2018 года заявила, что в течение пяти лет в результате технологической модернизации в республике высвободятся 5 тыс. работников.

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