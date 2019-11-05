Омск, , 15:06 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества двух стран состоится 7 ноября. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили в правительстве Омской области.

По данным пресс-службы президента Казахстана, главы государств обсудят в Омске межрегиональное развитие.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 6−7 ноября пройдёт XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тема мероприятия — «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».

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