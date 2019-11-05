Нур-Султан, 5 ноября 2019, 12:57 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в казахстанско-российском форуме межрегионального сотрудничества в Омске, об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что XVI форум межрегионального сотрудничества пройдет на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». В рамках мероприятия состоится также встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Стороны намерены подписать несколько совместных документов, а также осмотреть выставку, посвященную высоким технологиям.
Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске пройдет XVI межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. В рамках мероприятия будет организована выставка «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана».
Программой мероприятия также предусмотрено открытие культурно-образовательного центра «Эрмитаж — Сибирь».
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