Лидеры ЕС призвали Анкару вывести свои войска из Сирии
Лидеры Европейского союза (ЕС) приняли к сведению приостановку военной операции, начатой Турцией в Сирии, и призвали Анкару отказаться от нее и вывести свои войска, сообщает Le Figaro.
«Европейский совет принимает к сведению заявление Соединенных Штатов и Турции о перерыве во всех военных операциях. Он вновь призывает Турцию прекратить свои военные действия и вывести свои силы», — говорится в заявлении, принятом лидерами ЕС в конце первого дня саммита в Брюсселе.
Майк Пенс и Реджеп Тайип Эрдоган. 2019. Источник: tccb.gov.tr
МИД Турции: мы получили от США все, что хотели
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу отметил:
«Нашей целью было удаление террористов из региона. На сегодняшних переговорах, прошедших под проницательным руководством нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, мы получили то, что желали. Американская сторона признает важность и функциональность зоны безопасности с точки зрения защиты законных интересов Турции в сфере обеспечения безопасности».
В Кремле прокомментировали соглашение США и Турции по Сирии
Москва надеется получить от Анкары информацию о соглашении Соединенных Штатов и Турции о приостановке военной операции в Сирии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В ходе турецкой операции «Источник мира» нейтрализовано 702 террориста
Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило, что число нейтрализованных в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии боевиков Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения, Отрядов народной обороны, достигло 702 человек.
«Мы лично будем следить за тем, что нужно будет предпринять нашим присутствующим в регионе силам, а также кадрам разведки, и чего им делать не нужно. То есть мы уделим вопросу максимальное внимание, будем проводить проверки», — сказал министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.
МИД Турции: приостановление операции не означает вывода войск
Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, комментируя результаты турецко-американских переговоров в Анкаре и текущую обстановку в районе проведения операции «Источник мира», на вопрос о присутствии подразделений вооруженных сил Турции в регионе после приостановления операции ответил: «Приостановить — не означает вывести наших военнослужащих и размещенные там силы. Мы будем там находиться и продолжим свое присутствие».