Лидеры Европейского союза (ЕС) приняли к сведению приостановку военной операции, начатой Турцией в Сирии, и призвали Анкару отказаться от нее и вывести свои войска, сообщает Le Figaro.

«Европейский совет принимает к сведению заявление Соединенных Штатов и Турции о перерыве во всех военных операциях. Он вновь призывает Турцию прекратить свои военные действия и вывести свои силы», — говорится в заявлении, принятом лидерами ЕС в конце первого дня саммита в Брюсселе.