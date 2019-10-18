Анкара, , 08:02 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, комментируя результаты турецко-американских переговоров в Анкаре и текущую обстановку в районе проведения операции «Источник мира», на вопрос о присутствии подразделений вооруженных сил Турции в регионе после приостановления операции ответил: «Приостановить — не означает вывести наших военнослужащих и размещенные там силы. Мы будем там находиться и продолжим свое присутствие».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил:

«Мы лично будем следить за тем, что нужно будет предпринять нашим присутствующим в регионе силам, а также кадрам разведки, и чего им делать не нужно. То есть мы уделим вопросу максимальное внимание, будем проводить проверки».

Напомним, что на переговорах делегаций под руководством президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса в Анкаре сторонам удалось добиться соглашения по вопросу приостановления турецкой операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии на 120 часов для того, чтобы боевики Отрядов народной обороны могли покинуть район формируемой зоны безопасности.