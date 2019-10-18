Анкара, , 08:00 — REGNUM Министерство обороны Турецкой Республики со своего официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой заявило, что число нейтрализованных в ходе операции «Источник мира» на севере Сирии боевиков Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения, Отрядов народной обороны, достигло 702 человек.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении турецкого ведомства сказано: «В результате операции «Источник мира», начатой 9 октября 2019 года на восточном берегу Евфрата, было уничтожено 702 террориста, являющихся членами Рабочей партии Курдистана, Демократического союза и Отрядов народной обороны». Известно о том, что созданный турецкими войсками плацдарм на сирийской территории расширился в южном направлении.

Операция «Источник мира» проводится вооруженными силами Турции и Сирийской национальной армией против Рабочей партии Курдистана и ее сирийского продолжения, Отрядов народной обороны, а также ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для нейтрализации попыток создать террористический коридор на своих южных рубежах, а также водворения в регионе мира и порядка.