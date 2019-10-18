Москва, , 10:41 — REGNUM В Совфеде склонны позитивно воспринимать достижение США и Турцией соглашения по турецкой военной операции в Сирии.

«Пока сам факт прекращения военной операции, конечно же, обнадеживает, но что будет дальше, пока совершенно не ясно, и решается явно не Вашингтоном, не его договоренностями и санкциями», — написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в Facebook.

Курдскому ополчению дается возможность отвести свои силы на 30 километров от турецкой границы, то есть за пределы так называемой «зоны безопасности», которую обозначил Эрдоган в качестве цели всей операции.

«Это означает, что США, во-первых, признали право Анкары на создание такой зоны. И, во-вторых, по сути, предлагают признать то же самое и курдам, и Дамаску, во избежание дальнейших потерь», — рассуждает сенатор.

При этом Косачёв отметил, что Анкара уже начинает интерпретировать вчерашние договорённости иначе.

«Далеко не очевидно и отношение курдов к американо-турецкому соглашению, поскольку их попросту никто не спросил. А влияние Вашингтона на курдов в последнее время по понятным причинам заметно снизилось», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Турция и США договорились о том, что Анкара на пять дней остановит свою операцию в Сирии, чтобы дать силам самообороны сирийских курдов время покинуть 30-километровую зону вдоль границы. Командующий арабо-курдскими отрядами Сирийских демократических сил (SDF) генерал Мазлум Абди заявил, что это соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн — то есть лишь на треть контролируемой курдами приграничной зоны.