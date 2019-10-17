17 октября 2019 | Время чтения 7 мин

Турецкая дипломатия рассчитывала разыграть Вашингтон и Москву. Не получилось. Эрдогана «загнали в угол». Теперь он грозится открыть границы, и тогда в Европу хлынут более трех с половиной миллионов беженцев. Этим турецкий президент настраивает против себя европейцев. Но главная опасность для Турции заключена в возможности переноса театра военных действий на ее территорию, в чем могут принимать участие как курды, так и джихадисты.

Станислав Тарасов, , 07:30 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

После того как турецкая армии начала в Сирии боевую операцию «Источник мира», многим казалось, что она будет проходить без особых проблем для Анкары, учитывая ее военное превосходство над сирийскими курдами. Практически все информационные телеканалы страны вели прямые репортажи с линии фронта, рассказывая, как широко используется бронетехника, активно работают артиллерия и авиация, осуществляется взаимодействие родов войск, проводится тесная координация с силами огневой поддержки. Многим также казалось и то, что турецкой дипломатии удалось обеспечить политическое прикрытие этой операции.

Указывалось, что не случайно она началась после встречи в Анкаре президентов трех стран — Турции, России и Ирана, на которой была достигнута договоренность о координации действий и усилий в сирийской провинции Идлиб. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перешел на ультимативный стиль общения с США, которые за два дня до того объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии. В Анкаре создавалось впечатление, что Эрдоган и на американском направлении одержал победу, «мастерски» используя в своих интересах сразу двух президентов: Дональда Трампа и Владимира Путина. Эрдоган заявлял, что Анкара не испытывает проблем во взаимоотношениях с Москвой в связи с военной операцией против сирийских курдов. По его словам, «мы на связи с президентом Путиным, и если возникают вопросы, в течение суток они обсуждаются с российским президентом и вырабатываются совместные шаги». При этом Анкара была на связи и с Вашингтоном, но весьма своеобразно. Эрдоган выделял свои некие особые отношения и с президентом Трампом.

Нельзя исключать, что противоречивые заявления Трампа относительно операции «Источник мира» стали для Эрдогана спусковым крючком для начала конкретных действий на сирийском направлении. Хотя незадолго до начала боев в Сирии он по телефону обсудил свои планы и с Путиным. Согласно заявлению, опубликованному на сайте Кремля, российский лидер «призвал турецких партнеров тщательно взвесить ситуацию, чтобы не нанести ущерб общим усилиям по урегулированию сирийского кризиса». Но многое, если не все, в этой партии пошло не так, как изначально предполагал Эрдоган. Вашингтон перешел к политике системного давления на Анкару. Все началось с того, пишет германское издание Spiegel Online, что Пентагон распорядился не предоставлять туркам разведданные и информацию об операциях возглавляемой США коалиции из-за опасений, что те «могут использовать информацию для планирования собственной операции против курдов», которые «внесли огромный успех в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Интересно, в свою очередь, сыграли вроде бы лишенные прежнего покровительства США сирийские курды, которые вступили в соглашение с Дамаском, обозначив общие интересы по борьбе с «турецкой оккупацией». В этом отношении они значительно опередили Эрдогана, а ведь ему Москва и Тегеран неоднократно рекомендовали приступить к реализации Аданского соглашения 1998 года по общей борьбе с терроризмом. В непростом положении оказывается нацеленная на разрешение ситуации исключительно за столом переговоров Россия, которая является ближайшим союзником Дамаска. Не говоря уже о другом участнике астанинского процесса, Иране, который считает действия Эрдогана ошибочными, хотя в отношении курдов позиции двух стран практически совпадают. Сейчас ходы за американцами. США ввели санкции против министерства обороны и министерства энергетики Турции в связи с ситуацией в Сирии. Причем указ был подписан Трампом, что позволяет в дальнейшем вводить дополнительные санкции. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что цель санкций — «заставить Турцию немедленно прекратить наступление в Сирии и вернуться к диалогу с Вашингтоном». Иначе будут новые наказания.

Для Эрдогана это удар ниже пояса со стороны Трампа, который сначала говорил, что не будет препятствовать турецкой операции, что американские военные не станут помогать курдам в Сирии. Но потом он «вдруг» начал угрожать уничтожить экономику Турции. Из чего вытекает, что турецкая военная операция на севере Сирии — это гораздо серьезнее, чем просто создание так называемой «зоны безопасности» на турецко-сирийской границе. И поворотный момент. Эрдоган отверг требование американцев остановить военную операцию, заявив, что Турция «никогда не объявит о прекращении огня и не будет вести переговоры с террористами». А кого он имеет в виду, говоря о «террористах»? Курдов, Дамаск или ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Турецкий президент проговаривается. После очередного телефонного разговора с Трампом он заявил, что «Анкара никогда не объявит прекращение огня на северо-востоке Сирии и не будет вести переговоры с курдскими силами, с которыми она воюет в этом регионе».

Но станут ли теперь сирийские курды вести переговоры с Анкарой, да и какой статус они могут иметь на таких переговорах? В беседе с журналистами на борту самолета, летевшего из Баку, Эрдоган также заявил, что «ранее он призвал американского лидера направить в Анкару делегацию, чтобы обсудить требования США и попытаться достичь соглашения». С кем? В ответ Трамп сообщил, что направляет в Турцию делегацию во главе с вице-президентом Майком Пенсом. В ее состав входят Помпео, советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен и спецпредставитель Госдепартамента по взаимодействию с Сирией и с международной коалицией по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Джеймс Джеффри. Накануне Пенс подтвердит обязательство Вашингтона «достичь немедленного прекращения огня и создать условия для урегулирования путем переговоров», потому что «это ставит под угрозу борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Но удастся ли американцам изменить турецкий сценарий, согласно которому ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не представляет для Анкары главной опасности?

Теперь о нюансах. Первый: военные ведомства России и США ведут активный диалог, благодаря чему сирийские правительственные войска при поддержке Москвы продвигаются вглубь территории к югу от границы с Турцией, то есть идут через территорию, которую сейчас удерживают сирийские курды. Второй: глава МИД Сирии Валид аль-Муалем потребовал немедленно вывести с территории его страны американские и турецкие войска, предупредив, что сирийские военные имеют право принять «ответные меры» в случае отказа. Американцы уходят. А турки? С неожиданно резким заявлением выступил и спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев. В беседе с журналистами в Абу-Даби во время официального визита Путина в ОАЭ он подчеркнул, что «Россия не согласна с турецкой стороной по всем вопросам, касающимся их присутствия в Сирии, и не одобряет ее действия». Он напомнил, что в соответствии с соглашением между Сирией и Турцией, заключенным в 1998 году так называемым Аданским пактом, турецкие войска имеют право временно заходить на территорию Сирии на глубину не более 10 километров для проведения антитеррористических операций. Но это соглашение не дает турецким военным права постоянно находиться в соседней стране.

Удивительным образом и по разным причинам позиции Москвы и Вашингтона в отношении турецкой операции в Сирии стали совпадать. Трамп заявил, что «не видит ничего плохого в том, что Сирия может получать какую-либо помощь от России, и это нормально». Так что если турецкая дипломатия рассчитывала разыграть Вашингтон и Москву, то она терпит провал. Американский журналист-расследователь Майкл Вайс считает, что Эрдогана «загнали в угол» и теперь он грозится тем, что откроет границы, «в Европу хлынут более трех с половиной миллионов беженцев, настраивая против себя уже и Европу». Но, по мнению эксперта, главная опасность для Турции заключена в возможности переноса театра военных действий на ее территорию, в чем могут принимать участие как курды, так и джихадисты. При этом Турция общается с Россией на уровне первых лиц, а Эрдоган никак не уговорит Трампа посетить его страну, а предстоящий визит в США, намеченный на ноябрь, по мнению турецких экспертов, может восприниматься как «хождение на поклон в Рим». В этой связи многозначительно звучит объяснительное заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который считает, что «Трамп принял решение о санкциях под давлением внутриполитических факторов, запущенной демократами процедуры импичмента».

В этой ситуации по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным. Очевидно, что у президента Турции было немало оснований для такого хода, хотя официальные сообщения лаконичны: «Лидеры обменялись мнениями по двусторонним отношениям и региональным вопросам, высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерение способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве». Глава Российского государства пригласил своего турецкого коллегу посетить Россию с рабочим визитом, приглашение было принято. Полагаем, что визит состоится после очередных переговоров и консультаций Анкары с Вашингтоном, это обещает быть очень интересным.