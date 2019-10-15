Разговор между главой военного ведомства США Марком Эспером и министром обороны России Сергеем Шойгу был продуктивным.
Российские и сирийские военные приняли необходимые меры для обеспечения безопасности иностранных военных, которых выводят с северо-востока Сирии, заявил 15 октября начальник российского Центра по примирению сторон генерал-майор Алексей Бакин.
По его словам, военные США эвакуируются с севера Сирии. На данный момент они полностью очистили свои базы в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Мембидж сирийской провинции Алеппо.
Их уход сопровождался акциями местных жителей, протестующих против иностранной оккупации.
«Призываем население районов, ранее подконтрольных вооруженным силам США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий», — сказал Алексей Бакин.
По мере ухода военных США с этой территории законное правительство Сирии берёт её под свой контроль.
С момента начала военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии были нейтрализованы 611 членов курдских вооружённых формирований, сообщает 15 октября министерство обороны Турции.
По утверждению турецкого военного ведомства, операция развивается успешно, а все «нейтрализованные» являются членами Рабочей партии Курдистана или сил самообороны сирийских курдов.
Ранее сообщалось о 595 «нейтрализованных террористах».
«Общее число террористов РПК/PYD-YPG, нейтрализованных в ходе успешно проходящей операции «Источник мира», достигло 611», — указано в сообщении турецкого военного ведомства.
В ходе операции широко применялись авиация и артиллерия. К 13 октября минобороны Турции сообщило о взятии под свой контроль городов Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. По информации местных СМИ, в этих городах продолжаются уличные бои.
Сирийские СМИ: ВВС Турции нанесли удар по городу Телль-Абъяд
В тот же день, 9 октября, ВВС Турции нанесли удар по городу Телль-Абъяд, который находится на сирийско-турецкой границе. СМИ Сирии также сообщали об артобстреле двух городов.
Ради целостности Сирии. Эрдоган о военном вторжении Турции в САР
Вторжение в Сирию Эрдоган обосновал заботой о сохранении территориальной целостности этой страны и борьбой с терроризмом.
Турецкая военная операция в Сирии началась — Эрдоган
Напомним, о начале операции объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он надеялся на поддержку США, но президент этой страны Дональд Трамп отказался принимать участие и посоветовал Эрдогану не выходить за границы Турции.
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Марк Эспер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов по развитию ситуации в Сирии, сообщает 15 октября пресс-служба Минобороны РФ.
Российское военное ведомство отмечает, что обсуждались вопросы, «представляющие взаимный интерес в контексте ситуации в Сирии».
По чьей инициативе состоялись переговоры — не сообщается.
Отметим, телефонный разговор Сергея Шойгу и Марка Эспера прошёл на фоне ухода американских войск с северо-восточных территорий Сирии. Брошенные ими сирийские курды заявили о желании вернуться под власть Дамаска.
Армия Сирийской Арабской Республики взяла под свой контроль в провинции Ракка авиабазу, две гидроэлектростанции и несколько мостов через Евфрат, сообщает 15 октября Интерфакс-АВН со ссылкой на Минобороны РФ.
Ранее контролировавшиеся военными США и союзными им курдскими отрядами аэродром Табка, железнодорожный и два автомобильных моста через Евфрат снова заняты войсками законного правительства Сирии.
Напомним, это произошло после заключения соглашения между Дамаском и сирийскими курдами, оставшимися один на один с турецкими силами вторжения после ухода военных США из этих районов Сирии.
Сирийские правительственные войска смогли опередить турецкие силы и первыми заняли стратегически важные районы на Евфрате.
По неофициальным данным, российские ВКС обеспечивают бесполётную зону в районах соприкосновения сирийской армии и турецких войск, а линию разграничения контролирует российская военная полиция.
Российское военное ведомство опубликовало карту расположения сил турецких и правительственных сирийских войск, сложившегося в ходе операции «Источник мира».
Карта опубликована 15 октября на официальном сайте Минобороны России. На ней отображена обстановка на 17:00 мск. Кроме того, на карте отображены места террористических актов и нарушений режима прекращения огня.
Согласно данным российских военных, сирийская армия контролирует города Табка и Манбидж, оставленные американскими военными.
Линию соприкосновения турецких и сирийских войск патрулируют подразделения российской военной полиции.
Ранее турецкие СМИ заявляли о начале штурма Манбиджа в рамках военной операции «Источник мира».
Контингенты так называемой «коалиции США» покинули сирийский город Манбидж, сообщает 15 октября штаб «коалиционной» операции «Непоколебимая решимость».
В тексте сообщения уточняется, что это преднамеренный отход, осуществляемый с северо-востока Сирии.
«Мы вышли из Манбиджа», — заявляет штаб.
Напомним, ранее в Манбидже базировались военные США, с которыми сотрудничали курдские вооруженные формирования SDF.
Ранее турецкие СМИ заявили о начале штурма Манбиджа, а затем появились публикации о том, что город взят под защиту сирийскими правительственными войсками.