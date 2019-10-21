Рига, , 12:58 — REGNUM В понедельник, 21 октября, у посольства Турции в Риге проходит акция протеста. Об этом сообщает портал NRA.

По данным журналистов, мероприятие стартовало на улице Андрея Пумпура в 08:30 утра (местное время) с речей, в которых осуждалась военная агрессия Турции в Сирии.

«До 18:00 любой желающий может принять в ней участие и высказать своё осуждение действиями турецкого правительства и президента. Организатором мирного протеста выступила «Прогрессивная партия», — проинформировала журналистов их представитель Антонина Ненашева.

Напомним, на выборах-2018 в XII Сейм эта партия набрала 22 078 голосов избирателей, или 2,61% от их общего числа.