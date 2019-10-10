Сухум, , 22:49 — REGNUM Военнослужащие российской военной базы в Абхазии успешно поразили вертолеты и бронетехнику условного противника из орудий танков Т-72Б3 на полигоне Майкопский в Адыгее.

Т-72Б3 © Министерство обороны РФ

Мероприятия проходят в рамках сдачи итоговой проверки боевой подготовки служащих базы за 2019 учебный год. В дневных и ночных условиях личный состав танковых подразделений выполнил боевые стрельбы штатными 125-мм снарядами с ходу по появляющимся и движущимся мишеням на максимальную дальность до 5 тыс. м. Также военнослужащие уничтожили воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов «Корд», установленных на бронемашинах.

Также в ходе мероприятий итоговой проверки механики-водители выполнили упражнения по вождению танков на труднопроходимой местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

Всего в масштабах ЮВО к годовой проверке привлечено около 300 воинских частей, личный состав которых сдает экзамены на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах.

Читайте ранее в этом сюжете: Служащие военной базы РФ в Абхазии отработали прикрытие от воздушного удара