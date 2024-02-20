Волгоградская область, 20 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Глава Еланского района в Волгоградской области Дмитрий Литвинов 20 февраля сообщил о падении в поле в районе села Вязовка неизвестного объекта.

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«Упал в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет», — сообщил Литвинов агентству «РИА Новости».

Глава района пояснил, что поле находится вдали от населённого пункта.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в Красноармейском районе Волгограда вспыхнул пожар. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, обломки которого упали на территории нефтеперерабатывающего завода.

В июне прошлого года власти Калужской области сообщили о падении неопознанного объекта в Дзержинском районе. Объект взорвался, в земле образовалась воронка.