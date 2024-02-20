В поле в Волгоградской области нашли обломки неизвестного объекта
Обломки неизвестного объекта нашли в поле в Волгоградской области
Волгоградская область, 20 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Глава Еланского района в Волгоградской области Дмитрий Литвинов 20 февраля сообщил о падении в поле в районе села Вязовка неизвестного объекта.
«Упал в поле, никаких повреждений на земле, и пострадавших тоже нет», — сообщил Литвинов агентству «РИА Новости».
Глава района пояснил, что поле находится вдали от населённого пункта.
Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в Красноармейском районе Волгограда вспыхнул пожар. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, российские силы ПВО сбили беспилотник ВСУ, обломки которого упали на территории нефтеперерабатывающего завода.
В июне прошлого года власти Калужской области сообщили о падении неопознанного объекта в Дзержинском районе. Объект взорвался, в земле образовалась воронка.