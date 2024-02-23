Каневский район, Краснодарский край, 23 февраля, 2024, 21:20 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 23 февраля упали два неустановленных летательных аппарата, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«По информации ЕДДС Каневского района, около 20:00 мск в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов», — сообщили в оперштабе.

Прибыв на место ЧП, пожарные установили, что горит летательный аппарат и камыш. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров.

Пожар не представляет угрозы для жилых домов, идёт его ликвидация, в которой участвуют 40 человек. На места также работают правоохранительные и специальные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 февраля в Волгоградской области в Еланском районе нашли обломки неизвестного объекта. По словам главы района Дмитрия Литвинова, неизвестный объект упал в поле в районе села Вязовка.