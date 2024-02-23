Краснодар, 23 февраля, 2024, 22:25 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло на месте падения летательного аппарата в Краснодарском крае, сообщил 23 февраля в своём Telegram-канале оперативный штаб региона.

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«В 21:45 (мск) полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь распространения огня составила 250 квадратных метров. Инцидент произошёл в районе хутора Трудовая Армения Каневского района.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 февраля оперштаб Краснодарском края подтвердил падение в регионе неустановленного летательного аппарата. При этом изначально появилась информация о падении двух летательных аппаратов.

20 февраля в Еланском районе Волгоградской области обнаружили фрагменты неизвестного объекта. Глава района Дмитрия Литвинова уточнил, что обломки находились в поле в районе села Вязовка.