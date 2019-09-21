21 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Прошедшие с 16 по 21 сентября крупнейшие российские военные учения «Центр-2019» не могли остаться незамеченными как отечественными, так и зарубежными СМИ

Валентин Юшкевич, , 18:06 — REGNUM Даже страна вечного нейтралитета (Швейцария) посвятила этому событию развернутую статью в Neue Zürcher Zeitung.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

В ней особо отмечается, что помимо постоянных участников (стран ОДКБ), Россия смогла привлечь к учениям «на пространстве от Арктики до Центральной Азии» вооруженные силы Китая и, что еще более примечательно, вечных противников в лице Индии и Пакистана. Мимо внимания швейцарской газеты не прошел и тот факт, что «Москва заботится о безопасности Северного морского пути и собственном присутствии в этом регионе», для чего усилила воинские части Крайнего Севера новыми ракетными комплексами ПВО «Тор» и ракетами типа С-400.

О перспективах использования дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «ТОР» и их модификаций рассказал 19 сентября во время своего пребывания в Ижевске Владимир Путин. В День оружейника верховный главнокомандующий сообщил о подписании двух контрактов на производство «торов» между Минобороны РФ и «Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на сумму около 100 млрд рублей. Среди них и модификация «ТОР-М2ДТ», специально разработанная для использования в арктических условиях.

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Говоря о ракетных системах, следует обратить внимание на информацию пресс-службы Северного флота, которая сообщила о том, что зенитный ракетный полк ПВО СФ на Новой Земле приступил к боевому дежурству с новыми комплексами С-400. С момента пребывания на архипелаге (2015 г.) на вооружении этой воинской части стояли комплексы С-300, и проведенная замена значительно увеличила зону контролируемого арктического воздушного пространства.

И это не единственная новость от Северного флота за неделю. 17 сентября в штормовых условиях боевые корабли и морская пехота провели на архипелаге Северная Земля учения по высадке морского десанта. В них приняли участие десантные корабли и скоростные катера, палубные вертолёты, боевые пловцы, другие силы и средства.

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Учения в Арктике Mil.ru

Если же говорить об экономическом интересе к арктической зоне России (АЗР), то здесь вновь не обошлось без Игоря Сечина. По информации газеты «Коммерсантъ» глава «Роснефти» в письме Владимиру Путину обвинил Минфин в непоследовательности и субъективности. По мнению Сечина предвзятость первого вице-премьера Антона Силуанова заключается в том, что, несмотря на «схожесть условий», он готов поддерживать проекты «Новатэка» и «Газпрома», но выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн руб. «Восток Ойлу» (проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» на Таймыре).

Напомним, что опасаясь выпадающих доходов из бюджета, Минфин добился поддержки Владимира Путина на введение до конца года моратория по новым налоговым льготам для нефтяных месторождений.

На вышедшую новость крайне оперативно отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, однако ясности в решение вопроса не внес. «Пока никаких решений на этот счет не принималось», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Чрезвычайно деятельными по разным направлениям были арктические регионы. Все отметились какими-либо инициативами но, пожалуй, самыми заметными оказались власти Республики Коми. При деятельной поддержке Минвостокразвития они предлагают вернуться к инициативе 2016 года и расширить южную арктическую зону за счет включения Усинска, Инты и Усть-Цилемского района. Все они расположены в зоне распространения многолетней мерзлоты и сопряжены с территориями, уже вошедшими в состав АЗР (Воркутой и Ненецким автономным округом). Сейчас проект нормативного акта проходит экспертизу, но неясно считал ли кто-нибудь дополнительную финансовую нагрузку на власть и бизнес, связанную с «полярными выплатами», если решение о включении в АЗР окажется положительным.

Усинск Quadro86

Не менее масштабными проектами живет Карелия. В ходе видеоконференции «Стратегическая сессия — Арктика 2035» зам. главы Карелии — постоянный представитель республики при президенте РФ Владимир Тимофеев заявил, что порт в Беломорске, развитие рыбоводства и биоресурсов в Белом море, а также арктический туризм являются «тремя китами» карельских инвестиционных проектов. По его словам, «Находясь на стыке Арктической зоны и Евросоюза, Карелия имеет все шансы реализовать эти амбициозные проекты в рамках долгосрочной стратегии-2035».

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Когда речь заходит об арктическом стратегическом планировании, то сразу приходит на ум деятельность Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), который определен базовой площадкой Минвостокразвития для разработки стратегии «Арктика 2035». Не прошло и месяца, как Проектный офис открыл в Мурманске свое структурное подразделение — Лабораторию устойчивого развития. И вот 19 сентября в Санкт-Петербурге начал работу Информационно-аналитический центр (ИАЦ). Координатор просветительских программ ПОРА Андрей Иванов отметил, что открытие центра объясняется значительным потенциалом Санкт-Петербурга для развития четырех арктических направлений — строительства ледокольного флота, научного и кадрового обеспечения, а также проведения проектно-прикладных работ. Первым мероприятием ИАЦ совместно с Минвостокразвития станут общественные слушания по стратегическому развитию АЗР, которые пройдут уже 26 сентября.

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Вообще, похоже, что создание новых площадок и подписание «договоров о намерениях» между различными региональными структурами превращается в устойчивый тренд. В Якутии на базе Северо-Восточного федерального университета, а также других научных институтов и вузов появится научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики «Север». По словам главы Якутии Айсена Николаева, основными направлениями исследований НОЦ «Север» станут экология и климат, промышленное освоение, включая геологию материковой Арктики, инженерные сооружения, транспорт и энергетика.

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