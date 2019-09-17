Москва, , 21:35 — REGNUM Боевые корабли и морская пехота Северного флота провели учения по высадке морского десанта в арктических условиях. Видеозапись учений опубликована 17 сентября телеканалом «Звезда».

Видеоролик демонстрирует манёвры по высадке десанта в районе острова Большевик архипелага Северная Земля.

На кадрах можно увидеть работу боевых пловцов, палубных вертолётов, высадку подразделений морской пехоты и бронетехники при помощи скоростных катеров, вертолётов, а также с десантных кораблей Северного флота.

Высадку прикрывают штурмовые вертолёты. Часть съёмок выполнена камерами, закреплёнными на оружии и боевой технике.

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