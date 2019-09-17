Москва, , 12:42 — REGNUM Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений на этот счет не принималось», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин пожаловался президенту России Владимиру Путину на Министерство финансов, которое выступает против предоставления льгот на 2,6 трлн рублей на проект по освоению месторождений арктического кластера.

По словам Сечина, Минфин якобы готов поддержать проекты «Новатэка» и Газпрома, однако не «Восток ойла» (совместный проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» по освоению таймырских месторождений), несмотря на схожесть условий.

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