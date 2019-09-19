Ижевск, , 20:29 — REGNUM По итогам заседания Военно-промышленной комиссии РФ, которое состоялось на площадке юношеского технопарка «Академия «Калашников», состоится подписание контрактов между ИЭМЗ «Купол» и Министерством обороны России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он уточнил, что сумма контракта составит около 100 млрд рублей. Документ предполагает поставки вооружения для российских войск в 2019—2027 годах.

«Будут произведены и поставлены в войска дивизионные комплекты зенитных ракетных комплексов «ТОР»: «ТОР-М2» и «ТОР-М2ДТ». Реализация этих контрактов укрепит позиции предприятия и станет важным вкладом в оснащение ВКС России новыми видами вооружения», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на пленарном заседании Форума оружейников Путин говорил, что выполнение гособоронзаказа на поставки новых образцов вооружения и техники в России проходит в плановом режиме.

По его словам, на сегодняшний день объём размещённых средств уже составил 94%. Это выше показателя прошлого года, а значит, организации ОПК смогли своевременно приступить к выполнению заданий.