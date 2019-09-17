Петрозаводск, , 17:11 — REGNUM Три ключевых проекта Карелии в рамках развития Арктической зоны — это порт в Беломорске, рыбоводство и арктический туризм. Об этом заявил сегодня, 17 сентября, в ходе видеоконференции «Стратегическая сессия — Арктика 2035» заместитель главы Карелии — постоянный представитель республики при президенте РФ Владимир Тимофеев.

Совещание прошло в режиме видеоконференции в рамках подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. В нём приняли участие руководители государственных органов власти, представители предприятий и организаций, научного и экспертного сообщества. Предваряя обсуждение, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков отметилзначимость целей, задач и механизмов ускорения экономического роста регионов Арктической зоны, развития малого и среднего бизнеса на этих территориях, а также повышения уровня и качества жизни людей на севере России.

В приветственном слове к участникам выездной стратегической сессии заместитель главы Карелии — постпред региона Владимир Тимофеев напомнил о приоритетах, которые обозначил глава Карелии Артур Парфенчиков. По его словам, «порт в Беломорске, развитие рыбоводства и разведения биоресурсов в Белом море и арктический туризм — три кита, на которых строиться стратегическое планирование и подготовка и реализация инвестиционных проектов в Карелии на основе государственно-частного партнёрства»:

«Находясь на стыке Арктической зоны и Евросоюза, Карелия имеет все шансы реализовать эти амбициозные проекты в рамках долгосрочной стратегии-2035».

Отмечается, что были обсуждены социальные, экономические и экологические аспекты разработки стратегии и возможности для выстраивания коммуникаций организаций всех форм собственности, заинтересованных в развитии Арктики.