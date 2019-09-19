Санкт-Петербург, , 18:28 — REGNUM Сегодня, 19 сентября, Проектный офис развития Арктики (ПОРА) открыл в Санкт-Петербурге свой информационно-аналитический центр (ИАЦ). На пресс-конференции, состоявшейся в ТАСС, генеральный директор ПОРА Борис Тарасов отметил, что возглавляемая им организация была создана для социально-экономического развития Арктической зоны России (АЗР) и за время своей работы объединила более 500 экспертов. В этой связи ПОРА определена базовой площадкой Минвостокразвития для разработки стратегии Арктической зоны России до 2035 года.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме разработки стратегии «Арктика 2035», Борис Тарасов выделил такие реализуемые проекты, как разработанный совместно с МГУ пилотный рейтинг устойчивого развития российских компаний «Полярный индекс», интерактивную карту экологических проблем Баренц-региона, организацию площадок для арктических дискуссий и стратегических сессий, грантовую поддержку и другие инициативы.

Со своей стороны координатор просветительских программ ПОРА Андрей Иванов отметил, что открытие ИАЦ в Санкт-Петербурге объясняется его значительным потенциалом и вкладом в четыре направления арктического развития — строительство ледокольного флота, научное и кадровое обеспечение, а также проведение проектно-прикладных работ.

Директором петербургского ИАЦ ПОРА назначен зам. главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский.

Первое мероприятие ИАЦ проведет уже 26 сентября, когда при участии Минвостокразвития состоятся общественные слушания по стратегическому развитию АЗР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 августа ПОРА открыл в Мурманске свое структурное подразделение — Лабораторию устойчивого развития, которая будет заниматься научными, просветительскими, экологическими и другими проектами в Мурманской области.

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