Якутск, , 05:39 — REGNUM В Якутии появится научно-образовательный центр развития Арктики и Субарктики «Север». Указ об этом 17 сентября подписал глава республики Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в правительстве региона, новый центр будет создан на базе Северо-Восточного федерального университета, других научных институтов и учреждений высшего образования.

В центе «Север» будут изучать экологию и климат Арктики, промышленные возможности освоения региона, инженерную инфраструктуру и энергетику. Также центр обеспечит подготовку квалифицированных кадров и конкурентоспособность исследований якутских учёных не только на российском уровне, но и в мировом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в рамках национального проекта «Наука» поручил создать в российском арктическом регионе научно-образовательный центр мирового уровня.