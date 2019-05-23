Не только РФ накажут за Крым, Киев заранее обвинил Москву: Радио REGNUM

Москва, 23 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры;
- Латвия хочет усилить санкции за Крым;
- Apple не во всех приложениях исправила принадлежность Крыма;
- Госдума отменит уплату НДФЛ на «ипотечных каникулах»;
- Впервые в России вступил в силу пожизненный приговор за наркоторговлю.
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Читайте ранее в этом сюжете: Как Украина превратилась в «театр абсурда»: Радио REGNUM