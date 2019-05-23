Четверг, 23 Мая 2019 года
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Не только РФ накажут за Крым, Киев заранее обвинил Москву: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8:00 мск

Не только РФ накажут за Крым, Киев заранее обвинил Москву: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 23 мая 2019, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1492.

Читайте ранее в этом сюжете: Как Украина превратилась в «театр абсурда»: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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