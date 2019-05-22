Apple исправила принадлежность Крыма не во всех приложениях

Москва, , 13:20 — REGNUM После внесенных исправлений крымские населенные пункты на картах в смартфонах и планшетах производства Apple отображаются как территория России. Об этом сообщил представитель компании Виталий Морозько на встрече с депутатами Госдумы.

Однако главы комитетов Госдумы Василий Пискарев («Единая Россия») и Леонид Левин («Справедливая Россия») указали на то, что исправлены не все программные продукты.

К примеру, в сервисном приложении «Погода» снова отображаются города, расположенные в Крыму, но при этом их принадлежность к Российской Федерации не указана, хотя в других случаях программа сообщает, в какой стране находится тот или иной населенный пункт.

Представители компании попросили дополнительное время для консультаций с центральным офисом Apple, расположенным в США, и решения вопроса о доработке программного продукта.

Морозько обещал сообщить 29 мая в Государственную думу об итогах проделанной работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple исправила принадлежность Крыма в приложении «Карты»