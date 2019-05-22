В России впервые вступил в силу пожизненный приговор за наркоторговлю

Москва, , 11:16 — REGNUM В России впервые в истории страны вступил в силу приговор к пожизненному лишению свободы главе международного наркокартеля Шерали Табарова, который причастен к контрабанде почти 700 кг героина. Об этом 22 мая сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, Верховный суд РФ оставил без изменения приговор Московского областного суда в отношении Табарова, а также руководителей и участников криминальной организации, обвиняемых в контрабанде и сбыте наркотиков.

«Впервые в России вступил в силу приговор о наказании в виде пожизненного лишения свободы для организатора международного преступного сообщества», — цитирует ТАСС представителя МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года Московский областной суд приговорил гражданина Таджикистана Шерали Табарова к пожизненному лишению свободы за контрабанду наркотиков в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходили еще 14 его соотечественников.

Отметим, что в 2003 году Табаров был осужден пензенским областным судом на 10 лет за оборот наркотиков. Позднее он был экстрадирован на родину по запросу Таджикистана, где освободился из заключения по амнистии через несколько лет.

После этого он неоднократно приезжал в Россию по поддельному паспорту и стал главарём банды, которая занималась поставкам героина из Афганистана и Таджикистана в Россию.

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