Госдума отменяет уплату НДФЛ для граждан на «ипотечных каникулах»

Москва, , 16:04 — REGNUM Законопроект об освобождении граждан, оформивших «ипотечные каникулы», от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Речь идет о дополнении закона об так называемых ипотечных каникулах, который Госдума приняла в третьем чтении в апреле. Закон позволяет гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оформить на полгода отсрочку по платежам по ипотечному кредиту за единственное жилье. Ранее о необходимости таких мер заявил президент РФ Владимир Путин и поручил разработать соответствующую инициативу.

Между тем в существующем виде закон влечет за собой налоговые последствия, так как граждане фактически получают право бесплатного пользования денежными средствами. Как отмечали ранее авторы законопроекта, среди которых спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко, ипотечные каникулы — это материальная выгода, поскольку налогоплательщик фактически экономит на процентах за пользование банковскими средствами. Такой доход облагается максимальной ставкой НДФЛ в 35%.

«Для людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации и планируют воспользоваться «ипотечными каникулами», это будет дополнительной финансовой нагрузкой», — заявил журналистам Володин.

Чтобы избежать таких последствий, а также предотвратить возможные конфликты в банках, выступающих налоговыми агентами, законопроект предлагает освободить граждан, получивших ипотечные каникулы, от уплаты подоходного налога.

«Ипотечные каникулы» — важная и своевременная инициатива, предложенная Президентом России Владимиром Путиным. Это гарантия государства, что человек не останется один на один со своими проблемами, сможет сохранить квартиру и положительную кредитную историю», — отметил Вячеслав Володин.