Экстрасенсы или лжецы: Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры

Киев, , 11:01 — REGNUM Вечером во вторник, 21 мая, в эфире одного из украинских телеканалов новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан рассказал, почему новый президент страны Владимир Зеленский в первый же день своего президентства призвал США усилить санкции против России.

Из объяснений Богдана следует, что Россия, дескать, не соглашается вести переговоры «по предложенным инициативам», в частности не хочет освобождать нарушивших границу и арестованных моряков, а потому в администрации Зеленского решили придерживаться «политики кнута и пряника».

Такой ответ может иметь только три объяснения.

Либо коллективный Зеленский, то есть сам новый президент Украины и его многочисленные советники и помощники — экстрасенс и ясновидящий, и это позволяет ему делать выводы о намерениях России через полтора часа после инаугурации, до каких-либо назначений и уж тем более до каких-либо переговоров.

Либо коллективный Зеленский ставит знак равенства между собой и администрацией президента Порошенко, не собирается менять ни цели, ни методы, а потому и воспринимает неудачи «переговоров» Порошенко как собственные неудачи.

Наконец, третий вариант — коллективный Зеленский вообще не ставит перед собой цель вести какие-либо переговоры и добиваться каких-либо целей, и, кроме того, считает своих сограждан людьми неумными и неспособными понять, что о неудаче переговоров нельзя говорить до начала переговоров.

И из трех возможных вариантов сколько-нибудь реальным видится только один.

Фраза про «политику кнута и пряника» из уст украинского политика применительно к России может вызывать разве что смех (его и вызывает), хотя надо отметить, что Богдан уточнил: кнут находится в евроатлантических руках, а Украина будет только взывать к этому кнуту.

Россия вместе с народными республиками Донбасса может увидеть в этих заявлениях еще одно подтверждение тому, в чем, в общем, никто и не сомневался: никакого прогресса не будет, потому что у новой украинской администрации просто нет такой цели. Договариваться с Киевом невозможно, не о чем и незачем.

В свою очередь граждане Украины должны сделать вывод, что чуда не случилось. Они голосовали за Зеленского, чтобы в стране не было войны и не было коррупции. Перераспределение финансовых потоков — небыстрый процесс, хотя первые назначения Зеленского уже показали, «велика» ли вероятность реальной борьбы с коррупцией. А вот в отношении мира и «восстановления целостности страны» уже все должно быть понятно.