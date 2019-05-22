Латвия собралась усилить санкции за Крым

Рига, , 14:04 — REGNUM Парламент Латвии рассматривает поправки к закону «О международных и национальных санкциях», предусматривающие ужесточение ответственности за нарушение санкций Совета Безопасности ООН, ЕС и НАТО, сообщает новостной портал bb.lv.

Согласно поправкам для улучшения работы по контролю за применением санкций правительство Латвии должно будет создать специальный координационный совет по санкциям.

Также нововведения предусматривают, что в случае санкционного режима по отношению к какому-то субъекту все компетентные учреждения (например, банки) будут обязаны заморозить все денежные средства и финансовые инструменты данного субъекта незамедлительно и без предупреждений. В случае если кредитное учреждение нарушает положение санкционного закона, то оно будет оштрафовано в размере до 10% от общего годового оборота. В Латвии минимальный штраф может составлять более 5 млн. евро.

Лица и компании под санкциями, согласно поправкам, также не смогут зарегистрировать или получить имущество в публичных регистрах. Запрещается заключать договоры с компаниями, находящимися под санкциями, а ранее заключённые необходимо разорвать.

Как пишет портал Baltijas Balss, поправки к закону принимаются для расширения «санкций против России из-за Крыма».

«Сейм Латвии обложит Крым новыми штрафами», — пишет издание.