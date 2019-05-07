В Крыму подправят историю, в Польше закрыли тему долгов: Радио REGNUM

Москва, 7 мая 2019, 08:00 — REGNUM
- Порошенко вызвали на допрос;
- Министр внутренних дел Польши показал фигу евреям;
- В Госдуму внесён законопроект о компенсации ипотеки для многодетных семей;
- Из истории Крыма уберут неудобную тему коллаборационизма;
- Названы главные источники загрязнения Байкала.
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