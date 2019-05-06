Зачем прокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Киев, , 15:24 — REGNUM В понедельник, 6 мая, украинские СМИ со ссылкой на источники в генеральной прокуратуре страны сообщили о вызове на допрос уходящего президента Украины Петра Порошенко. Допрос должен быть проведен 7 мая.

В этой новости куда меньше интересного, чем может показаться. Во-первых, Порошенко вызван в качестве свидетеля. Во-вторых, однажды он на таком допросе уже был, в конце 2016 года, и ничего неожиданного, по-видимому, там не сказал.

Не говоря уже о том, что на Украине вряд ли найдется хотя бы один человек, сколько-нибудь интересующийся политикой и при этом не осведомленный о том, кто был спонсором и кто — организатором расстрелов на Майдане. Зимой 2014 года фотографий и видеозаписей было слишком много, а времени — слишком мало, чтобы всё стирать.

Но ни заказчики, ни организаторы никем не разыскиваются. Организаторы заседают в парламенте, некоторые из них — прямо в президиуме. Заказчики только что отпраздновали победу своего кандидата на новых выборах.

Приглашение Петра Порошенко на новый свидетельский допрос говорит, скорее всего, лишь о желании старой (назначенной Порошенко) команды прокуратуры продолжить работу при новом президенте. Их желание понятно, потому что для многих из них альтернативой прокуратуре может стать тюрьма.

А вспоминать, кто организовывал насилие и стрельбу на майдане и кто за это платил, невыгодно ни старой украинской власти, ни новой.