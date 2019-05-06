Учёные назвали главные источники загрязнения Байкала

Москва, , 12:34 — REGNUM Наибольший вклад в загрязнение озера Байкал тяжёлыми металлами и другими веществами вносят промышленность Монголии и Республики Бурятия. Об этом сообщили учёные географического факультета МГУ по итогам исследования, проведённого в рамках экспедиции «Селенга — Байкал».

«Экспедиция «Селенга — Байкал» — это первый опыт разностороннего эколого-геохимического и гидрологического анализа крупного речного бассейна. Полученные результаты позволили оценить влияние городов и промышленных центров на поведение тяжёлых металлов и металлоидов в системе р. Селенга — оз. Байкал в разные гидрологические сезоны», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что в монгольской части бассейна техногенное воздействие на Селенгу оказывают Улан-Батор, где проживает половина всего населения Монголии, горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт» — одно из крупнейших в Азии предприятий по добыче и обогащению меди и молибдена. Кроме того, свою лепту вносят золотые прииски на реках Туул и Хара.

Напомним, Селенга обеспечивает до половины всего притока воды в Байкал. При этом две трети всей площади водосборного бассейна реки располагается на территории Монголии.

В российской части учёные выделили Улан-Удэ, а также город Закаменск, где особую опасность представляют хвостохранилища Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. Он был закрыт ещё 20 лет назад, но его отходы, которых за всё время работы предприятия накопилось более 40 млн тонн, всё ещё отравляют землю и грунтовые воды. С 2011 года федеральный бюджет начал выделять средства на ликвидацию хранилищ, однако проблема не решена до сих пор.

Результаты почти десятилетнего исследования учёных были опубликованы в атласе «Селенга — Байкал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские власти сегодня намерены пересмотреть нормативы сброса вредных веществ в озеро. Действующий в настоящее время приказ №63, утверждённый в Минприроды России в марте 2010 года, по мнению чиновников, носит запретительный характер и не позволяет строить очистные сооружения. Как отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов, с момента его принятия на Байкале не было построено ни одно очистное сооружение, и таким образом стоки попадают в озеро совсем не очищенными.

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Против изменений выступают экологи, которые особо возмутились тем, что предлагаемые изменения не обсуждались широким кругом специалистов. По мнению международного координатора организации «Реки без границ» Евгения Симонова, большая часть предлагаемых изменений ведёт к многократному увеличению антропогенной нагрузки на уникальную экосистему Байкала.

«Предлагаемые изменения нормативов имеют не экологическое, а исключительно экономическое обоснование, облегчая жизнь владельцам промпредприятий и туробъектов. Они также призваны компенсировать недофинансирование мер по очистке воды в рамках нацпроекта «Экология» снижением требований к очистке, что позволит использовать не лучшие доступные мировые технологии, а существенно менее эффективные, но более дешевые способы очистки стоков. Однако в условиях предкризисной ситуации в литорали озера Байкал новые нормативы могут привести к непоправимому ущербу для озера», — заявил эколог.

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